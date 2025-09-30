Salı, Eylül 30, 2025

Galatasaray’ın 2025 Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig Fikstürü Belli Oldu

Galatasaray, 2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool, Ajax ve Atletico Madrid ile karşılaşacak; Süper Lig’de ise Beşiktaş ve Trabzonspor gibi kritik maçlar sarı-kırmızılıları bekliyor.
Özge Tekeli
9 dakika önce
0 0
Galatasaray, 2025 sezonunda hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig’de zorlu bir programla mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa arenasındaki performansını devam ettirirken ligde de kritik karşılaşmalara çıkacak.

Kulüp, Şampiyonlar Ligi’nde bugüne kadar oynadığı 8 maçta 7 galibiyet elde ederken, yalnızca Frankfurt karşısında 5-1’lik mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip fileleri 20 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 7 gol gördü.

Sarı-kırmızılı takım, grup aşamasında Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax ile karşı karşıya gelecek. UEFA’nın yeni formatına göre takımlar, iç saha ve deplasmanda dörter maç oynayarak toplamda 8 maça çıkacak. İlk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9. ile 24. sıradaki takımlar play-off turunda mücadele edecek.

Galatasaray’ın kalan Şampiyonlar Ligi maçları şu şekilde:

25 Kasım 2025, 20:45 – Galatasaray vs Union Saint-Gilloise

9 Aralık 2025, 23:00 – Monaco vs Galatasaray

21 Ocak 2026, 20:45 – Galatasaray vs Atletico Madrid

28 Ocak 2026, 23:00 – Manchester City vs Galatasaray

Süper Lig’de ise sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Göztepe ve Trabzonspor gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak.

