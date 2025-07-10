Hakan Çalhanoğlu Transferinde Galatasaray Taraftarını Heyecanlandıran Paylaşım

Süper Lig’de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni döneme iddialı bir kadro ile girmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların uzun süredir gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu transferinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Bir süredir Inter forması giyen milli futbolcunun transferinin yüksek maliyeti nedeniyle askıya alındığı iddia edilmişti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter, Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Bu rakam nedeniyle transfer görüşmelerinin durma noktasına geldiği belirtilmişti.

Ancak sürpriz bir gelişme yaşandı. Hakan Çalhanoğlu’nun babası, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı “Geliyoruz” şarkılı paylaşımıyla sarı-kırmızılı camiada büyük bir heyecan yarattı. Baba Çalhanoğlu’nun bu paylaşımı, taraftarlar tarafından yıldız futbolcunun Galatasaray’a transferine dair önemli bir işaret olarak yorumlandı.

Transfer sürecinde Galatasaray yönetiminin, Victor Osimhen transfer görüşmelerini tamamladıktan sonra Hakan Çalhanoğlu için yeniden girişimde bulunacağı öne sürülüyor. İtalyan ekibi Inter’in ise oyuncusunu 30 milyon Euro’nun altındaki bir bedele bırakmayı düşünmediği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Inter ile toplam 47 maça çıkan ve 3081 dakika sahada kalan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol atıp 8 asist üretti. Ayrıca tecrübeli futbolcu sezon boyunca 9 sarı kart gördü. Son Transfermarkt güncellemesine göre milli yıldızın piyasa değeri 30 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.