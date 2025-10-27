İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Bahis Oynayan Hakemler Hakkında Açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, düzenlediği basın toplantısında Türk futbolunda büyük yankı uyandıran açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, yapılan incelemeler sonucunda toplam 571 hakemden 371’inin bahis hesaplarının bulunduğunu belirtti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıda konuşan Hacıosmanoğlu, söz konusu isimler arasında üst klasman hakemlerin de yer aldığını ifade etti. Elde edilen verilere göre 371 bahis hesabı bulunan hakemden 152’sinin aktif şekilde bahis oynadığı tespit edildi.

Açıklamaya göre aktif bahis oynayanlar arasında 7 üst klasman hakem, 15 üst klasman yardımcı hakem, 36 klasman hakem ve 94 klasman yardımcı hakem bulunuyor. Bu kişilerden 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis işlemi yaptığı, bir hakemin ise tek başına 18 bin 227 kez bahis oynadığı belirtildi. Ayrıca 42 hakemin 100’ün üzerinde bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise yalnızca tek bir maçta işlem yaptığı ifade edildi.

Disiplin Süreci Başlıyor

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, konuyla ilgili olarak disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı. Hacıosmanoğlu, “Disiplin Kurulumuz bugünden itibaren gerekli işlemleri başlatacak. İlgili hakemler kısa süre içinde disiplin kuruluna sevk edilecek ve talimatlar doğrultusunda gerekli cezalar uygulanacak.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca 6222 sayılı yasa kapsamında ve TFF talimatları gereği 5 yıllık zaman aşımı süresine dikkat çekildi. Bu çerçevede, son 5 yıl içerisinde bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin disiplin sürecine dahil edileceği bildirildi.

TFF, konuyla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğünü ve etik kuralların ihlal edildiği durumlarda sıfır tolerans politikası uygulanacağını vurguladı.