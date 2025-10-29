Cumartesi, Kasım 1, 2025

Son Dakika

Engin Çağlar Motor Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti 38 dakika ago
Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti Dizisine 113. Bölümde Veda Edecek 1 saat ago
Galatasaray-Trabzonspor Derbisinde İlkay Gündoğan Sakatlığı Nedeniyle Yok 2 saat ago
Günlerdir Hastanede Yatan Sibil Çetinkaya’ya Ziyaretçi Yasağı Geldi 3 saat ago
Papara, Kullanıcıların Hesaplarındaki Paraları İade Edecek 3 saat ago
Fenerbahçe Derbisi Öncesi Sergen Yalçın Kadroyu Belirledi: Rafa Silva Forma Giyecek Mi? 4 saat ago
Tarım Sigortası Olmayan Çiftçilere 707 Milyon Liralık Destek Ödemesi Yapıldı 2 gün ago
Çağatay Ulusoy’un Yeni Filmi “Uykucu” Gişede Tarihi Başlangıç Yaptı 2 gün ago
500 Bin Sosyal Konut Başvuruları 10 Kasım’da Başlıyor 2 gün ago
Beşiktaş Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Ali Yılmaz Oldu 2 gün ago

Icardi’nin Galatasaray Geleceği Belirsizliğini Koruyor

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi için Galatasaray’dan resmi bir teklif gelmedi; menajeri, Aralık ayına kadar süreci değerlendireceklerini açıkladı.
Özge Tekeli
3 gün önce
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi’nin sezon sonu sözleşmesiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Takımın yıldız golcüsünün menajeri Pino, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Galatasaray ile sözleşme yenileme konusunda şu ana kadar resmi bir temas kurulmadığını ifade etti.

Menajer Pino, Avrupa ve Avrupa dışındaki kulüplerden gelen teklifler hakkında bilgi vererek, Aralık ayına kadar bekleyeceklerini ve bu tarihten sonra farklı adımlar atabileceklerini belirtti. Icardi’nin kontratı yenilenmezse Ocak ayında dilediği kulüple ön sözleşme imzalama hakkı bulunuyor.

