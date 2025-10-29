Icardi’nin Galatasaray Geleceği Belirsizliğini Koruyor

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi’nin sezon sonu sözleşmesiyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Takımın yıldız golcüsünün menajeri Pino, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Galatasaray ile sözleşme yenileme konusunda şu ana kadar resmi bir temas kurulmadığını ifade etti.

Menajer Pino, Avrupa ve Avrupa dışındaki kulüplerden gelen teklifler hakkında bilgi vererek, Aralık ayına kadar bekleyeceklerini ve bu tarihten sonra farklı adımlar atabileceklerini belirtti. Icardi’nin kontratı yenilenmezse Ocak ayında dilediği kulüple ön sözleşme imzalama hakkı bulunuyor.