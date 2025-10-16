İki Brezilya Devi Talisca İçin Devreye Girdi

Perşembe, Ekim 16, 2025

Fenerbahçe, yüksek maliyeti ve performans düşüklüğü nedeniyle Anderson Talisca’nın sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Brezilya’nın köklü kulüpleri Flamengo ve Gremio, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için devreye girdi.
Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca hakkında yeni gelişmeler gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetimin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcuyla ilgili önemli bir karar aldığı ileri sürüldü.

Gazeteci Rudy Galetti’nin iddiasına göre Fenerbahçe, yüksek maaşı ve dalgalı performansı nedeniyle Talisca’nın sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Bu gelişmenin ardından Brezilya kulüpleri Flamengo ve Gremio, deneyimli oyuncuyu kadrolarına katmak için temasa geçti.

Sezonun ilk haftalarında Talisca’nın kaçırdığı penaltılar taraftarın tepkisini çekmişti. Alanyaspor ve Göztepe maçlarında beyaz noktadan yararlanamayan yıldız futbolcu, eleştirilerin odağına yerleşmişti. Ancak Brezilyalı oyuncu Antalyaspor karşılaşmasında penaltıdan attığı golle bu şanssızlığını sonlandırmıştı.

Yeni Dönem İçin Planlama Başladı

Yönetimin Talisca ile yolları ayırma kararı, gelecek sezon kadro planlamasında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Fenerbahçe’nin, yıldız oyuncunun yerine daha genç ve maliyeti düşük bir isim arayışında olduğu iddia ediliyor.

Talisca’nın ise ülkesine dönme fikrine sıcak baktığı belirtiliyor. Flamengo ve Gremio’nun, oyuncuya transfer tekliflerini kısa süre içinde ileteceği öne sürülüyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Anderson Talisca’nın geleceği, Fenerbahçe yönetiminin resmî kararını açıklamasıyla netlik kazanacak.

