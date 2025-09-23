Inter, Hakan Çalhanoğlu İçin Yol Haritasını Belirledi

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun geleceğiyle ilgili kararını netleştirdi. Yaz transfer döneminde ayrılık talebini yönetime ileten ancak takımda kalan deneyimli orta saha için sezon sonu planı belli oldu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter yönetimi, 31 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki yaz takımdan ayrılmasına engel olmayacak. Kulübün hem Türkiye’den hem de Suudi Arabistan’dan ciddi talipleri bulunan Hakan Çalhanoğlu’na kolaylık sağlamayı planladığı aktarıldı.

Transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan milli futbolcu, Inter’de kalmıştı. Ancak son gelişmeler, sezon sonunda ayrılığın güçlü bir ihtimal olduğunu gösteriyor.

2025/26 sezonuna Inter formasıyla başlayan Hakan Çalhanoğlu, şu ana kadar 4 resmi maçta görev aldı. Toplam 302 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.