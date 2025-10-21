Salı, Ekim 21, 2025

İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'deki Geleceği Netleşti: Beşiktaş Transferi Masada

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci’nin ayrılığına onay verdi; Beşiktaş’ın transfer planları hız kazandı. Orta sahanın deneyimli ismi yeni sezona siyah-beyaz formayla başlayabilir.
Özge Tekeli
39 dakika önce
0 0
İrfan Can Kahveci’nin Fenerbahçe’deki Geleceği Netleşti: Beşiktaş Transferi Masada

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci ile ilgili kararını açıkladı. Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Kahveci için sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun ayrılığına onay verdi. Ancak bu süreç, belirli koşullar çerçevesinde gerçekleşecek.

Fenerbahçe’ye katıldığı günden bu yana inişli çıkışlı performans sergileyen İrfan Can, teknik direktör Domenico Tedesco döneminde kadro dışı bırakılmıştı. Bu kararın ardından Beşiktaş, teknik ekibin onayıyla oyuncuyu transfer planlarına dahil etti. Fenerbahçe yönetimi, iki kulüp arasında yapılacak makul bir takas anlaşmasıyla oyuncunun transferine izin verecek.

Öte yandan Domenico Tedesco, kadro dışı bırakılan oyuncularla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve takım içi disiplin ile çalışma prensiplerine dikkat çekmişti. Bu açıklamalar, transfer süreciyle birlikte oyuncunun kulüp içindeki durumu hakkında bilgi verdi.

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla toplam 183 maçta 32 gol ve 31 asistlik katkı sağladı.

