Jakob Kehlet, Fenerbahçe Stuttgart Maçında Düdük Çalacak

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, 23 Ekim Perşembe günü sahasında VfB Stuttgart’ı ağırlayacak. Mücadele, 19.45’te Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde başlayacak.

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre maçın hakemi Danimarkalı Jakob Kehlet olacak. Kehlet’in yardımcı hakemleri Lars Hummelgaard ve D. Wollenberg Rasmussen olarak belirlendi. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mikkel Redder olacak.

Bilet Satışları Başladı

Maç öncesinde bilet satışları da başladı. Kulüp üyeleri ve Passolig sahipleri için özel satış programı uygulanacak. Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelere 21 Ekim Salı günü 12.00 itibarıyla biletler sunulacak. Aynı gün saat 18.00’den itibaren Fenerbahçe Kart sahipleri bilet satın alabilecek. Genel satış ise 22 Ekim Çarşamba günü başlayacak. Satışlar yalnızca Passo.com.tr üzerinden yapılacak ve satılan biletler transfer edilemeyecek.

Bilet fiyatları tribün ve bloklara göre değişiklik gösteriyor. Kuzey tribünü 950 TL’den başlarken, VIP kategorisinde fiyatlar 18.750 TL’ye kadar çıkıyor.