Salı, Ekim 21, 2025

Son Dakika

Aşk ve Gözyaşı’nda Senarist Krizi: Yeni Bölüm Bu Hafta Yayınlanmayacak 55 dakika ago
Jakob Kehlet, Fenerbahçe Stuttgart Maçında Düdük Çalacak 1 saat ago
Şampiyonlar Ligi’nde 3. Hafta Başlıyor: İşte, Maç Takvimi 2 saat ago
İrfan Can Kahveci’nin Fenerbahçe’deki Geleceği Netleşti: Beşiktaş Transferi Masada 2 saat ago
Ecogreen Enerji Halka Arzında Talep Toplama Tarihi 22 Ekim 3 saat ago
Sigara Fiyatlarına Zam: En Ucuz Sigara 87 TL Oldu 3 saat ago
Leroy Sane, Galatasaray’ın Bodo/Glimt Maçında Kadroda Olacak Mı? 4 saat ago
İBB Şehir Tiyatroları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Oyunları Ücretsiz Sunacak 5 saat ago
“Aile Kart” ile Sosyal Yardımlar Artık Tek Kartta 5 saat ago
İçişleri Bakanlığı 500 Kaçak Suçlunun Geri Getirilmesini Sağladı 6 saat ago

Jakob Kehlet, Fenerbahçe Stuttgart Maçında Düdük Çalacak

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, 23 Ekim’de Stuttgart’ı sahasında ağırlayacak; Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalacak.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
Jakob Kehlet, Fenerbahçe Stuttgart Maçında Düdük Çalacak

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, 23 Ekim Perşembe günü sahasında VfB Stuttgart’ı ağırlayacak. Mücadele, 19.45’te Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde başlayacak.

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre maçın hakemi Danimarkalı Jakob Kehlet olacak. Kehlet’in yardımcı hakemleri Lars Hummelgaard ve D. Wollenberg Rasmussen olarak belirlendi. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mikkel Redder olacak.

Bilet Satışları Başladı

Maç öncesinde bilet satışları da başladı. Kulüp üyeleri ve Passolig sahipleri için özel satış programı uygulanacak. Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelere 21 Ekim Salı günü 12.00 itibarıyla biletler sunulacak. Aynı gün saat 18.00’den itibaren Fenerbahçe Kart sahipleri bilet satın alabilecek. Genel satış ise 22 Ekim Çarşamba günü başlayacak. Satışlar yalnızca Passo.com.tr üzerinden yapılacak ve satılan biletler transfer edilemeyecek.

Bilet fiyatları tribün ve bloklara göre değişiklik gösteriyor. Kuzey tribünü 950 TL’den başlarken, VIP kategorisinde fiyatlar 18.750 TL’ye kadar çıkıyor.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX