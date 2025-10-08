Çarşamba, Ekim 8, 2025

İspanyol futbolunun önemli isimlerinden 36 yaşındaki Jordi Alba, sezon sonunda futbolculuk kariyerini noktalayacağını açıkladı.
Özge Tekeli
1 saat önce
Jordi Alba Futbolu Bırakıyor

MLS ekiplerinden Inter Miami’de forma giyen İspanyol savunmacı Jordi Alba, sezon sonunda profesyonel futbol hayatını noktalayacağını duyurdu. 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Teşekkürler futbol, her şey için teşekkürler.” ifadelerine yer verdi.

Barcelona altyapısından yetiştikten sonra kariyerinin büyük bölümünü Katalan ekibinde geçiren Alba, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Blaugrana formasıyla 459 resmi maça çıkan başarılı sol bek, 27 gol atıp 99 asist üretti. Hem savunmadaki istikrarı hem de hücum katkısıyla uzun yıllar takımın değişilmez isimleri arasında yer aldı.

Alba, kulüp ve milli takım düzeyinde birçok önemli başarıya imza attı. Kariyerinde 6 La Liga, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Şampiyonası, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu bulunan yıldız futbolcu Alba, toplamda 22 kupa kazandı.

Inter Miami formasıyla son sezonunu geçiren Jordi Alba, futbol dünyasında geride bıraktığı başarı dolu yılların ardından aktif kariyerine nokta koyacak.

