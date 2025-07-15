Jorge Jesus, Al Nassr’ın Yeni Teknik Direktörü Oldu

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile el sıkıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli çalıştırıcıyla 1 yıllık kontrat imzalandığı duyuruldu.

Son olarak Al Hilal’da görev yapan Jesus, Suudi Arabistan kariyerine devam etme kararı aldı. Al Hilal’in başında 99 karşılaşmada görev alan Portekizli teknik adam, maç başına 2.53 puan ortalaması tutturmuştu.

Al Nassr ile yapılan bu anlaşmanın, takımın yıldız ismi Cristiano Ronaldo’nun önerisiyle gerçekleştiği öne sürüldü. Daha önce basına yansıyan iddialarda, Jesus ve Ronaldo’nun süreci birlikte planladığı ifade edilmişti.

Yeni sezonda Al Nassr’ın başında görev alacak olan Jorge Jesus’un takımıyla ilk antrenmana kısa süre içinde çıkması bekleniyor.