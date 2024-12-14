Serie A’da üç maçtır galibiyete hasret kalan Juventus, 16. hafta mücadelesinde sahasında Venezia’yı konuk edecek. Milli yıldızımız Kenan Yıldız’ın son haftalardaki yükselen performansı ülkede gündem oldu. Bu nedenle maç Türkiye’den yakından takip edilecek.

Juventus, Serie A’nın 16. haftasında Venezia’yı ağırlıyor. 9 Kasım’da Torino karşısında aldığı galibiyetin ardından çıktığı üç lig maçında da beraberlikle yetinmek zorunda kalan Torino temsilcisi, Venezia karşısında galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Juventus Venezia Maçı Ne Zaman?

Juventus-Venezia karşılaşması 14 Aralık Cumartesi günü Türkiye saati ile 22:45’te başlayacak. Mücadele için Türkiye’de resmi yayıncı kuruluş bulunmuyor.

Kenan Yıldız İlk 11’de Başlayacak mı?

Son olarak Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City karşısında alınan 2-0’lık galibiyette gösterdiği etkili performansla dikkat çeken milli oyuncumuz Kenan Yıldız, teknik direktör tarafından ilk 11’de sahaya sürülmesi beklenen isimler arasında yer alıyor. Kenan Yıldız, Manchester City maçında Vlahovic’e yaptığı asist ve sahadaki enerjisiyle büyük takdir toplamış, İngiliz futbol efsanesi Paul Scholes’un da övgülerini kazanmıştı. Venezia karşısında da genç yıldızın performansı merakla bekleniyor.