Kadın A Millî Takımı, Kosova Maçı İçin İzmir’de Sahaya Çıkıyor

Türkiye Kadın A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi Play-Out karşılaşmasında Kosova ile rövanş maçında karşı karşıya geliyor. İlk maçı Priştine’de 4-0 kazanan Millîler, rövanş mücadelesini İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda saat 20.00’de oynayacak. Karşılaşma TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

Polonya Futbol Federasyonu’ndan Michalina Diakow’un yöneteceği maçta yardımcılıkları Paulina Baranowska ve Aleksandra Mostowska üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Slovakya Futbol Federasyonu’ndan Miriama Bočková görev alacak. İki maç sonunda rakibini eleyen takım, UEFA Uluslar B Ligi’nde yoluna devam edecek.

Millî takım, Kosova’yı geçmesi halinde 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanacak. Eleme maçları Şubat, Nisan ve Haziran aylarında oynanacak grup müsabakalarıyla başlayacak ve Ekim ile Aralık aylarında düzenlenecek Play-Off karşılaşmalarıyla devam edecek.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalleri 24 Haziran-25 Temmuz 2027 tarihleri arasında Brezilya’da gerçekleştirilecek. Avrupa kıtasından turnuvaya katılacak 11 takımın belirlenmesi A, B ve C Ligi Play-Off maçları ile gerçekleşecek. A Ligi’nde grup birincisi olan dört takım doğrudan finallere katılırken, Play-Off’lar sonrası kalan sekiz takımın sıralamasına göre yedi ekip turnuvaya katılma hakkı elde edecek. Sekizinci sıradaki takım ise kıtalar arası ikinci tur Play-Off maçları sonrasında Dünya Kupası’na katılabilecek.