Kadın Millî Takımı, Arnavutluk ile İstanbul’da İki Hazırlık Maçı Yapacak

Kadın Millî Takımı, Kasım ve Aralık aylarında Arnavutluk ile iki özel karşılaşma oynayacak. İstanbul’da organize edilecek mücadeleler, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri öncesinde önemli bir hazırlık niteliği taşıyacak.

Ay-Yıldızlı ekip, ilk maçta 28 Kasım 2025 Cuma günü saat 16.00’da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda sahaya çıkacak. İkinci buluşma ise 1 Aralık 2025 Pazartesi günü yine saat 16.00’da Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda gerçekleştirilecek.

Millî takım, bu karşılaşmalarla birlikte Aralık ayında yapılacak 2027 Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi öncesi hazırlıklarını tamamlamış olacak. Elemelerde grup müsabakalarının Şubat 2026’da başlaması planlanıyor.

Kadın A Millî Takımı, hazırlık süreci öncesinde 24 ve 28 Ekim tarihlerinde UEFA Uluslar B Ligi’nde Kosova ile play-out maçlarına çıkacak.