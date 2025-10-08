Çarşamba, Ekim 8, 2025

Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Dev Final

2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nda VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana, bugün Ankara’da oynanacak finalde şampiyonluk için karşılaşacak.
Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nda Dev Final

Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası, bugün 16. kez sahibini bulacak. Geçtiğimiz sezon Sultanlar Ligi’ni şampiyonlukla tamamlayan VakıfBank, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley’in son kazananı Fenerbahçe Medicana ile kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

Final mücadelesi, bugün saat 19.00’da Ankara Spor Salonu’nda oynanacak ve karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada başhakem Erdal Akıncı ve yardımcı hakem Koray Yılmazgil görev alacak.

2009 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda şimdiye kadar en fazla şampiyonluk yaşayan takımlar arasında VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe yer alıyor. Kupanın geçmiş kazananlarına bakıldığında üç kulüp de Türk voleyboluna damgasını vurdu.

Geçmiş yıllarda VakıfBank beş, Eczacıbaşı VitrA altı, Fenerbahçe ise dört kez kupayı kazandı. Son olarak 2024 yılında Fenerbahçe Medicana, finalde elde ettiği galibiyetle kupayı müzesine götürdü.

