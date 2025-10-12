Kaleci Berke Özer Kadrodan Çıkarıldı A Millî Takım Kadrosundan Çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Millî Takım kalecilerinden Berke Özer’in kampı izinsiz terk ettiğini duyurdu. Federasyonun 12 Ekim 2025 tarihli açıklamasında, oyuncunun Bulgaristan ile oynanan karşılaşmanın kadrosunda yer almamasının ardından, İstanbul’a dönüş sonrası teknik ve idari ekibin bilgisi dışında kamptan ayrıldığı bildirildi.

TFF açıklamasında, millî formanın taşıdığı sorumluluğa ve takım bütünlüğüne dikkat çekilerek, “A Millî Takım, bireylerden bağımsız olarak ülkemizin onurunu temsil eden bir bütündür. Disiplin, saygı ve takım ruhu vazgeçilmez ilkelerimizdir.” ifadelerine yer verildi.

Federasyon, Dünya Kupası hedefi doğrultusunda birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, bu tür davranışların kabul edilemeyeceğini belirtti. Açıklamada ayrıca Berke Özer’in kampı terk etmesinin ardından RAMS Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer’in A Millî Takım aday kadrosuna davet edildiği bilgisi paylaşıldı.