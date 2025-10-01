Kasımpaşa Spor Kulübü’ne Kayyum Atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı bazı şirketlere kayyum atanmasına karar verdi. Bu kapsamda Turgay Ciner’in sahibi olduğu Kasımpaşa Spor Kulübü de kayyum yönetimine geçti.

Soruşturma; Can Holding yetkilileri hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Dolandırıcılık” iddialarıyla başlatıldı. Bu çerçevede çok sayıda kişi tutuklanırken, Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı Park Holding şirketleri arasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu ilişkiler aracılığıyla suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında daha önce kayyum atanan şirketlerin dışında, faaliyetlerine devam eden diğer şirketler için de benzer tedbirler alındı.

Kayyum atanan şirketler arasında Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.’nin yanı sıra Transworld Uluslararası Nakliyat, Turktab serisi şirketler, Kuranlar Petrol, European International Tobacco ve Nargıll gibi şirketler bulunuyor. Ayrıca Park Holding çatısı altındaki Park Teknik Elektrik, Park Elektrik Üretim, Konya Ilgın Elektrik, Park Sigorta, Ciner Turizm, Etz Maden Enerji ve Söğütözü İthalat İhracat şirketleri de kayyum yönetimine geçti.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla, anılan şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yürütülecek. Başsavcılık, kayyum atamalarının soruşturma sürecinde mali ve ticari faaliyetlerin denetimi için alındığını belirtti.