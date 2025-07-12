Kerem Aktürkoğlu için PSV Eindhoven iddiası

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Benfica forması giyen yetenekli oyuncunun, takımdan ayrılmak istediğini kulüp yönetimine ilettiği öğrenildi. Portekiz basını, Kerem’in yeni durağı için Hollanda’yı işaret etti.

Benfica’da Orkun Kökçü’nün ayrılığının ardından Kerem Aktürkoğlu’nun da takımdan kopma kararı aldığı belirtildi. Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven’ın, 25 yaşındaki kanat oyuncusunu transfer listesine dahil ettiği ifade ediliyor. PSV’nin, takımın önemli isimlerinden Johan Bakayoko’nun olası ayrılığına karşılık Kerem’i alternatif olarak düşündüğü kaydedildi.

Öte yandan İtalyan Serie A takımlarından Bologna’nın da Kerem Aktürkoğlu ile yakından ilgilendiği iddia edildi. İtalyan kulübünün, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve önümüzdeki günlerde resmi adım atabileceği gelen haberler arasında yer aldı.

Kerem Aktürkoğlu’nun transferine ilişkin son kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.