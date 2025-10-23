Perşembe, Ekim 23, 2025

Son Dakika

Konyaspor Maçında Galibiyet Alan Sergen Yalçın Takımın Durumunu Değerlendirdi 32 dakika ago
Alperen Duymaz ve Bensu Soral “Beklenen Mehdi” Dizisinde Partner Oldu 15 saat ago
Galatasaray, Bodo/Glimt Maçının Kadrosunu Açıkladı 16 saat ago
TOKİ’nin Yüzde 25 İndirim Kampanyasından 15 Bin 330 Kişi Yararlandı 16 saat ago
Burak Sevinç “Yeraltı” Dizisinin Kadrosuna Katıldı 17 saat ago
AFAD 1250 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak: Başvurular 5–11 Kasım’da 17 saat ago
2026 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Olacak? 18 saat ago
Nissan, 2025 Filo Emisyon Hedefleri İçin BYD İle Ortak Havuz Kurdu 18 saat ago
Türk Kullanıcılar Amazon Prime Video’dan NBA Maçlarını İzleyebilecek 19 saat ago
“İki Dünya Bir Dilek” Filmi 25 Kasım’da İzleyiciyle Buluşacak 20 saat ago

Konyaspor Maçında Galibiyet Alan Sergen Yalçın Takımın Durumunu Değerlendirdi

Beşiktaş, Süper Lig erteleme maçında Konyaspor’u 2-0 yenerek moral buldu; teknik direktör Sergen Yalçın, takımın performansı ve süreç hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Özge Tekeli
32 dakika önce
0 0
Konyaspor Maçında Galibiyet Alan Sergen Yalçın Takımın Durumunu Değerlendirdi

Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Konyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Yalçın, maçın kendileri için zorlu geçtiğini belirterek, hafta sonunda alınan olumsuz sonucun oyuncuların psikolojisini etkilediğini ifade etti. Dört gün gibi kısa bir sürede deplasman maçı oynamanın güçlük oluşturduğunu söyleyen Yalçın, ikinci bölgeyi kullanarak rakibin hatalarından faydalanmayı planladıklarını dile getirdi. Maçta Ndidi’nin kaydettiği golün, uzun süredir çalıştıkları duran top organizasyonlarının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Teknik direktör, takımın performansının farkında olduklarını ancak henüz tam anlamıyla bir bütünlük yakalayamadıklarını belirtti. “Yeni bir takım ve yapılanma sürecindeyiz. Taraftarlarımız bazı maçlarda olumsuz sonuçlarla karşılaşabilir, ancak sabırlı olmaları gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, mevcut sorunları çözmek için zamana ihtiyaç duyduklarını ve kısa vadede tüm problemleri çözmenin mümkün olmadığını söyledi. “Bu süreçte bazı zorluklar yaşayacağız, ancak altı ay veya bir yıl içinde birçok eksikliği gidereceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX