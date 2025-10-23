Konyaspor Maçında Galibiyet Alan Sergen Yalçın Takımın Durumunu Değerlendirdi

Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Konyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Yalçın, maçın kendileri için zorlu geçtiğini belirterek, hafta sonunda alınan olumsuz sonucun oyuncuların psikolojisini etkilediğini ifade etti. Dört gün gibi kısa bir sürede deplasman maçı oynamanın güçlük oluşturduğunu söyleyen Yalçın, ikinci bölgeyi kullanarak rakibin hatalarından faydalanmayı planladıklarını dile getirdi. Maçta Ndidi’nin kaydettiği golün, uzun süredir çalıştıkları duran top organizasyonlarının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Teknik direktör, takımın performansının farkında olduklarını ancak henüz tam anlamıyla bir bütünlük yakalayamadıklarını belirtti. “Yeni bir takım ve yapılanma sürecindeyiz. Taraftarlarımız bazı maçlarda olumsuz sonuçlarla karşılaşabilir, ancak sabırlı olmaları gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, mevcut sorunları çözmek için zamana ihtiyaç duyduklarını ve kısa vadede tüm problemleri çözmenin mümkün olmadığını söyledi. “Bu süreçte bazı zorluklar yaşayacağız, ancak altı ay veya bir yıl içinde birçok eksikliği gidereceğimizi düşünüyoruz.” dedi.