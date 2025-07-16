Kyle Walker-Peters’ın İstanbul’a Gelişi Ertelendi

Beşiktaş, transfer görüşmelerini sürdürdüğü Kyle Walker-Peters’ın İstanbul’a gelişinin ileri bir tarihe alındığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün resmi açıklamasına göre İngiliz sağ bek oyuncusu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varılmıştı. 28 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere yarın saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne gelmesi bekleniyordu.

Ancak Beşiktaş, yaptığı son bilgilendirmede Walker-Peters’ın İstanbul’a geliş programının ailevi sebepler nedeniyle ertelendiğini ifade etti. Yeni geliş tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kulüp yetkilileri, transfer sürecinin planlandığı şekilde devam ettiğini, futbolcunun ailesel durumunun netleşmesinin ardından yolculuk için yeni takvimin belirleneceğini bildirdi.