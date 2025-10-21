Leroy Sane, Galatasaray’ın Bodo/Glimt Maçında Kadroda Olacak Mı?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında sahasında Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte, Başakşehir maçında iki gol kaydeden Leroy Sane’nin durumu merak konusu oldu.

Sezon başında takımına geç uyum sağlayan Sane, Başakşehir karşısında gösterdiği performansla dikkat çekti. İki golle galibiyeti getiren Alman futbolcu, milli arada da ekstra antrenman yaparak takım içi adaptasyonunu hızlandırdı.

Teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir maçındaki performansı sonrası Sane’yi Bodo/Glimt karşılaşmasında da ilk 11’de görevlendirecek. Kanat oyuncusu, sahada kalmaya devam ederken Yunus bu maçta yedek kulübesinde yer alacak.

Ayrıca milli arada idmanlarını aksatmayan Mauro İcardi, Başakşehir mücadelesinde ilk 11’de sahaya çıkmıştı. Ancak etkili bir performans sergileyemeyen İcardi, Bodo/Glimt karşısında yerini büyük ihtimalle Osimhen’e bırakacak.