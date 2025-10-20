Mauro Icardi Transferiyle İlgili Resmi Açıklama Geldi: Takımdan Ayrılacak Mı?

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi hakkında son günlerde artan transfer söylentilerine Güney Amerika’dan resmi açıklama geldi. Arjantinli futbolcunun adı bir süredir Uruguay temsilcisi Penarol ile anılırken, kulüp başkanı Ignacio Ruglio çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Trendyol Süper Lig’de zirvede yer alan Galatasaray’da takım kaptanı Mauro Icardi’nin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki forvet için son haftalarda özellikle Güney Amerika basınında birçok transfer iddiası gündeme gelmişti. Bu söylentiler arasında Penarol’ün ilgisi öne çıkarken, kulübün başkanı Ruglio konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Penarol Başkanı Ignacio Ruglio, Uruguay basınına yaptığı açıklamada, Icardi ile herhangi bir temaslarının olmadığını belirterek, “Uzun süredir benimle konuşmayan birçok kişi bu konu hakkında bilgi almak için aradı. Ancak ortada somut hiçbir gelişme yok.” ifadelerini kullandı.

Ruglio, sosyal medyada hızla yayılan haberlerin kendisini şaşırtmadığını da dile getirerek, “Bu söylentilerin nereden çıktığını bilmiyorum fakat sosyal medyada artık hiçbir şey beni şaşırtmıyor. Teknik direktör Diego Aguirre’nin de bu konuda bir ilgisi olduğunu sanmıyorum.” dedi.

Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığın ardından formasına geri dönmüş ve golleriyle Galatasaray’ın şampiyonluk mücadelesine önemli katkı sağlamıştı. Bu sezonki performansı zaman zaman eleştirilse de takım kaptanı olarak sarı-kırmızılı formayı giymeye devam ediyor.