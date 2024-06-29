Erkekler Basketbol Süper Ligi ekibi Türk Telekom; İsrail, ABD ve Avusturya pasaportları bulunan oyun kurucu Max Heidegger’i transfer etti.
Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, “Geçen sezonu Umana Reyer Venezia’da tamamlayan Max Heidegger’i takımımıza kattık. Aileye hoş geldin Max Heidegger.” ifadelerine yer verildi.
Türkiye liginin 2022-23 sezonunda Yukatel Merkezefendi Belediyesi’nde forma giyen 27 yaşındaki basketbolcu; Maccabi Playtika, Bnei Herzliya, EWE Baskets Oldenburg, Saski Baskonia, Windy City Bulls ve Umana Reyer kulüplerinde de oynadı.