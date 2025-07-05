Melissa Vargas Milli Takımda Yerli Statüsünde Oynayacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nin üçüncü haftası hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın önemli oyuncularından Melissa Vargas’ın devşirme statüsündeki değişiklik, milli takım kadrosunda esnekliği artırdı.

2021 yılında Türk vatandaşlığı alan Vargas, artık milli takımda yerli oyuncu olarak değerlendirilecek. Bu değişiklikle birlikte önceki kurallar gereği aynı anda 14+4 kişilik kadro listesine yazılamayan Melissa Vargas, Alexia Carutasu ve Sinead Jack Kısal üçlüsü için yeni imkanlar doğdu. Önceki haftalarda teknik ekip, İstanbul etabında sadece bir oyuncuyu kadroya dahil edebiliyordu ve tercih Vargas yönünde oldu.

Artık Melissa Vargas’nın yanı sıra Alexia Carutasu veya Sinead Jack Kısal da kadroya yazılabilecek. Böylece Hollanda’da düzenlenecek üçüncü hafta karşılaşmalarına Vargas ile birlikte iki oyuncudan biri katılabilecek.

İlk hafta performansıyla dikkat çeken Alexia Carutasu, resmi milli takım maçlarına ilk kez çıktı. VNL’nin ilk haftasında en çok sayı üreten isim olan pasör çaprazı, toplamda 91 sayıya ulaştı. Diğer taraftan, Eczacıbaşı’nın oyuncusu Sinead Jack Kısal ise ilk kez A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın geniş kadrosuna çağrıldı ve Hollanda etabında resmi maçlarda forma giyme şansı yakalayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 9-13 Temmuz tarihleri arasında Hollanda’nın Apeldoorn şehrinde düzenlenecek Milletler Ligi üçüncü hafta karşılaşmalarında Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye’nin maç programı ise şöyle: