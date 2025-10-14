Çarşamba, Ekim 15, 2025

Son Dakika

“Kuruluş Orhan” 29 Ekim’de Başlayacak 16 dakika ago
Fenerbahçe, Alexander Sörloth Transferi İçin Girişim Başlattı 52 dakika ago
İBB Ulaşıma Zam Yapıldı İddialarını Yalanladı 16 saat ago
Doğum İzni ve Babalık İzni İçin Yeni Düzenleme Meclis Gündeminde 16 saat ago
Capcom’un Bilim Kurgu Oyunu PRAGMATA 2026’da Geliyor 17 saat ago
2026 Ocak’ta Memur Maaşına Yüzde Kaç Zam Gelecek? 18 saat ago
Evcil Hayvan Kimliklendirme İşlemleri 31 Aralık Tarihinde Bitiyor 18 saat ago
Adana Merkezli Operasyonda Bayğaralar Suç Örgütüne Büyük Darbe 19 saat ago
Üniversite Öğrencilerine İŞKUR’dan Aylık 15 Bin TL Gelir Desteği 20 saat ago
Tarım Ürünlerinde Fiyat Artışı Yüzde 46,8’e Ulaştı 20 saat ago

Milli Takım Tam Kadro! Türkiye Gürcistan Maçı Öncesi Son Durum Belli Oldu

2026 Dünya Kupası Elemeleri devam ederken kırmızı kart cezasını tamamlayan Barış Alper Yılmaz'ın geri dönmesiyle Türkiye'nin Gürcistan karşısında eksiği bulunmuyor.
Özge Tekeli
22 saat önce
0 0
Milli Takım Tam Kadro! Türkiye Gürcistan Maçı Öncesi Son Durum Belli Oldu

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında bu akşam Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak mücadele öncesinde ay-yıldızlı ekibin maç kadrosu ve son durum merak konusu oldu. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Teknik direktör yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan Türkiye, Gürcistan karşısına tam kadro çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede sahadaki yerini alabilecek. İki maçlık cezası sona eren genç futbolcunun, teknik ekibin onayıyla ilk 11’de başlaması bekleniyor.

A Milli Takım Kadrosu Belli Oldu

Kadroda kaleciler arasında Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray) ve Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir) yer alıyor.

Savunmada Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal) ve Zeki Çelik (Roma) bulunuyor.

Orta saha hattında Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş) ve Salih Özcan (Borussia Dortmund) görev alacak.

Forvet bölgesinde ise Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe) ve Kenan Yıldız (Juventus) yer alıyor.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX