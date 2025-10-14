Milli Takım Tam Kadro! Türkiye Gürcistan Maçı Öncesi Son Durum Belli Oldu

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında bu akşam Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak mücadele öncesinde ay-yıldızlı ekibin maç kadrosu ve son durum merak konusu oldu. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Teknik direktör yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan Türkiye, Gürcistan karşısına tam kadro çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede sahadaki yerini alabilecek. İki maçlık cezası sona eren genç futbolcunun, teknik ekibin onayıyla ilk 11’de başlaması bekleniyor.

A Milli Takım Kadrosu Belli Oldu

Kadroda kaleciler arasında Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray) ve Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir) yer alıyor.



Savunmada Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal) ve Zeki Çelik (Roma) bulunuyor.

Orta saha hattında Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş) ve Salih Özcan (Borussia Dortmund) görev alacak.

Forvet bölgesinde ise Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe) ve Kenan Yıldız (Juventus) yer alıyor.