Pazar, Kasım 2, 2025

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Muğlaspor ile Seza Çimento Elazığspor arasında oynanacak karşılaşmanın hakem kadrosunda değişikliğe gidildi.
Özge Tekeli
7 saat önce
Muğlaspor – Elazığspor Maçında Hakem Kadrosu Değişti

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 2 Kasım Pazar günü oynanacak Muğlaspor – Seza Çimento Elazığspor karşılaşmasının hakem kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan bilgilendirmeye göre Muğla Atatürk Stadyumu’nda oynanacak mücadelede görev alması planlanan 4. hakem İrfan Çağrı Baş, sağlık sorunu nedeniyle görevinden ayrıldı. Baş’ın yerine Yunus Emre Çakar’ın atandığı açıklandı.

Karşılaşmanın diğer hakem kadrosunda ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Mücadele, 2 Kasım Pazar günü Muğla Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.

