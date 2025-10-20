Nihat Kahveci’den Szymanski İçin Devre Arası Ayrılık Sinyali

Pazartesi, Ekim 20, 2025

Fenerbahçe’nin Karagümrük galibiyetini değerlendiren Nihat Kahveci, Sebastian Szymanski’nin son haftalardaki performans düşüşüne dikkat çekerek, Polonyalı oyuncunun devre arası takımdan ayrılabileceği sinyalini verdi.
Fenerbahçe’nin Süper Lig’de Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından eski milli futbolcu Nihat Kahveci, takımın genel performansını ve Sebastian Szymanski’nin form durumunu değerlendirdi.

Karşılaşmayı yorumladığı Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, Szymanski’nin son haftalardaki performansının beklentilerin altında kaldığını belirtti. Deneyimli yorumcu, Polonyalı oyuncunun sezonun ilk bölümünde yakaladığı form grafiğini sürdüremediğini vurgulayarak devre arasında takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğunu dile getirdi.

Kahveci, “Szymanski’nin son dönemdeki etkisiz oyunu taraftarın sabrını zorladı. Bugünkü maçta da kaçırdığı pozisyonlar sonrası tribünlerden ciddi tepki geldi. Sezonun geneline bakıldığında, fırsatları yeterince değerlendiremediği görülüyor. Bu nedenle devre arası ayrılığı sürpriz olmaz.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin genel oyun yapısını da eleştiren Kahveci, sarı-lacivertli ekibin skor üstünlüğüne rağmen maçları rahat bitiremediğini söyledi. “Bu takım taraftarına kolay maç izletmiyor. Rakip kim olursa olsun stres seviyesi yüksek bir oyun sergileniyor. Taraftarın nabzı her maçta 200’e çıkıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

