Orkun Kökçü: “Beşiktaş Formasıyla Sahaya Çıkmak İçin Sabırsızlanıyorum”

Beşiktaş’ın yeni transferi Orkun Kökçü, takımının Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı ekibin antrenmanı öncesi konuşan genç futbolcu, transfer sürecinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Shakhtar Donetsk ile oynanacak hazırlık maçına odaklandıklarını belirten Kökçü, “Burada her şey yolunda, şimdi ilk idmanımı yapacağım için heyecanlıyım.” dedi. Beşiktaş taraftarının kendisine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti vurgulayan milli futbolcu, “Ben Beşiktaş’ın çocuğuyum, bu yüzden karşılamaları benim için çok özeldi.” ifadelerini kullandı.

Küçük yaşlardan bu yana siyah-beyazlı formayı giymeyi hayal ettiğini aktaran Kökçü, “Bu kulübün 10 numarasını taşımak ayrı bir gurur. Çocukken maçlarını izlediğim efsaneler bu formayı giydi. Elbette üzerimde bir sorumluluk var ama futbolun doğasında bu var. Sahada en iyimi göstermek istiyorum.” şeklinde konuştu.

Transfer sürecinin hızlı geliştiğini de anlatan başarılı orta saha, ilk teklif geldiğinde uyuduğunu ve Başkan Hasan Arat’tan gelen mesajı sonradan gördüğünü belirterek, “Başkanımız beni aradı ve çok net konuştu. ‘Beşiktaş’a gelmek ister misin?’ dedi. Ben de çocukluk hayalim olduğunu söyledim. Sonrasında Benfica’dan onay bekledik ve her şey hızlı ilerledi. Şimdi burada olduğum için çok mutluyum.” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ile ilk görüşmesini de aktaran Kökçü, “Hocamız ne istediğini anlatan, net bir insan. Bana planlarını aktardı, ben de sahada onun istediklerini en iyi şekilde uygulamaya çalışacağım.” açıklamasında bulundu.

Türkiye Süper Lig’inin kalitesine de değinen Kökçü, “Bu ligi hafife almamak gerek. Avrupa’dan kaliteli oyuncular geldiğinde ligin seviyesi daha da yükselir. Umarım benim transferim de bu konuda bir mesaj olur.” dedi.