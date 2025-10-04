Osimhen Derbide Forma Giyebilecek: Galatasaray – Beşiktaş Maçı Öncesi Kadro Durumu

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında, Galatasaray ile Beşiktaş bu akşam RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışındaki iki ekibin nefes kesen derbisinde oyuncu eksiklikleri de merak konusu oldu.

Galatasaray’da daha önce sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Victor Osimhen, teknik ekibin onayıyla derbide sahada yer alabilecek. Sarı-kırmızılı ekipte kritik karşılaşma öncesi başka sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor, bu da teknik direktör Okan Buruk’un tüm futbolcularından yararlanabileceği anlamına geliyor.

Beşiktaş cephesinde ise Demir Ege Tıknaz sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Öte yandan Jonas Svensson, Salih Uçan ve Kocaelispor karşılaşmasında omzu çıkan Tammy Abraham’ın oynayıp oynamayacağı maç öncesinde netlik kazanacak.

Her iki takım da taraftarların büyük ilgisini çeken maçta sahaya güçlü kadrolarla çıkmayı planlıyor.