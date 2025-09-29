Osimhen Liverpool Maçında Oynayacak mı?

Pazartesi, Eylül 29, 2025

Galatasaray, Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında Osimhen’in sahada olup olmayacağına karar vermek üzere.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılarda gözler, sakatlığını atlatma sürecinde olan Victor Osimhen’in oynayıp oynamayacağına çevrildi.

Nijeryalı golcü, milli takımdan sakat döndüğü için üç karşılaşmada forma giyememişti. Alanyaspor karşılaşmasının son dakikalarında oyuna dahil olan Osimhen’in ağrı durumunu görmek isteyen teknik direktör Okan Buruk’un bu tercihi, Liverpool maçı öncesinde umutları artırdı.

Galatasaray’ın kritik maç öncesi kadrosunda önemli bir eksik bulunmuyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Osimhen’in son antrenmandaki performansı belirleyici olacak. Teknik ekibin, oyuncunun fiziksel durumuna göre karar vereceği ve sahaya ilk 11’de olmasa da süre alabileceği değerlendiriliyor.

Lucas Torreira’nın da yaşadığı sağlık problemini geride bıraktığı ve takımla birlikte sahada olabileceği ifade edildi. Böylece sarı kırmızılı ekip, Devler Ligi’ndeki önemli mücadeleye tam kadro çıkmaya hazırlanıyor.

Osimhen’in Liverpool karşılaşmasındaki durumu maç öncesi yapılacak son kontrollerin ardından kesinleşecek.

