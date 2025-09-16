Çarşamba, Eylül 17, 2025

Osimhen’den Galatasaray’a Müjde: Frankfurt Maçında Sahada Olabilir

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’in sakatlığı sonrası Frankfurt maçında sahada olup olmayacağı merak konusuydu. Tedavisini tamamlayan Nijeryalı futbolcu, son kontroller sonrası oynama ihtimaliyle takıma moral verdi.
Osimhen’den Galatasaray’a Müjde: Frankfurt Maçında Sahada Olabilir

Galatasaray’da gözler, milli takımda sakatlık yaşayan Nijeryalı golcü Victor Osimhen’in durumuna çevrilmişti. Ayak bileğindeki bağlarda orta dereceli gerilme ve kanama tespit edilen yıldız futbolcunun tedavisi tamamlandı.

Kulüp kaynaklarından alınan bilgilere göre Osimhen’in sakatlığındaki kanama sona erdi. Ağrıları devam etse de Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile oynanacak karşılaşmada forma giyebilecek seviyeye geldiği öğrenildi.

Osimhen, sağlık ekibiyle yapılan görüşmelerin ardından riske rağmen takımını yalnız bırakmak istemediğini ve oynayabileceğini teknik heyete iletti.

Nijeryalı forvet, Frankfurt deplasmanına götürülecek oyuncu kadrosuna dahil edilecek. Ancak ilk 11’de sahaya çıkıp çıkmayacağı maç günü yapılacak son kontrollerden sonra netleşecek.

