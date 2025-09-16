Osimhen’den Galatasaray’a Müjde: Frankfurt Maçında Sahada Olabilir

Galatasaray’da gözler, milli takımda sakatlık yaşayan Nijeryalı golcü Victor Osimhen’in durumuna çevrilmişti. Ayak bileğindeki bağlarda orta dereceli gerilme ve kanama tespit edilen yıldız futbolcunun tedavisi tamamlandı.

Kulüp kaynaklarından alınan bilgilere göre Osimhen’in sakatlığındaki kanama sona erdi. Ağrıları devam etse de Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile oynanacak karşılaşmada forma giyebilecek seviyeye geldiği öğrenildi.

Osimhen, sağlık ekibiyle yapılan görüşmelerin ardından riske rağmen takımını yalnız bırakmak istemediğini ve oynayabileceğini teknik heyete iletti.

Nijeryalı forvet, Frankfurt deplasmanına götürülecek oyuncu kadrosuna dahil edilecek. Ancak ilk 11’de sahaya çıkıp çıkmayacağı maç günü yapılacak son kontrollerden sonra netleşecek.