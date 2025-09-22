Pazartesi, Eylül 22, 2025

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Victor Osimhen, Galatasaray’ın antrenmanında takımla çalışmalara başladı ve Liverpool maçıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Osimhen’den Sevindiren Haber: Takımla Çalışmalara Başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 6. haftasında Konyaspor ile karşılaşmaya hazırlanırken, sakatlığı bulunan Victor Osimhen’den olumlu haber geldi. Nijeryalı futbolcu, son antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Rams Park’ta oynanacak Konyaspor karşılaşması öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Takımın uzun süredir sahalardan uzak kalan golcüsü Osimhen, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray Kulübü tarafından paylaşılan görüntülerde, Osimhen’in kondisyonunu artırarak sahalara dönmeye hazırlandığı görüldü. Oyuncunun teknik direktör Okan Buruk ile UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde oynamak istediğini konuştuğu belirtildi.

Osimhen’in Konyaspor ve Alanyaspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Ancak yıldız futbolcunun Liverpool karşılaşmasıyla sahalara dönmesi öngörülüyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı üç maçta iki gol kaydeden Osimhen, takımın gol yükünü üstlenmeye devam ediyor.

