PSG, Real Madrid’i Yenerek Finale Yükseldi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde PSG ile Real Madrid karşı karşıya geldi. ABD’nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Fransız ekibi 4-0’lık skorla kazanarak adını finale yazdırdı.

PSG’nin gollerini maçın başlarında Fabian Ruiz 6. ve 24. dakikalarda kaydederken, Ousmane Dembele 9. dakikada farkı üçe çıkardı. Karşılaşmanın son anlarında Gonçalo Ramos skoru belirleyen golü attı. Real Madrid ise beklenen performansın gerisinde kalarak sahadan mağlup ayrıldı.

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla mücadeleye ilk 11’de başladı ve 83 dakika sahada kaldı. Güler’in yerine Lucas Vazquez oyuna dahil oldu.

PSG, finalde Fluminense karşısında üstünlük sağlayan Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Turnuvanın final mücadelesi 13 Temmuz Pazar günü yine MetLife Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.