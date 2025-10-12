Sadettin Saran 15 Ekim’de Basın Toplantısı Düzenleyecek

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 15 Ekim Çarşamba günü basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair değerlendirmelerde bulunacak. Kulüpten yapılan açıklamada, toplantının Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde saat 11.00’de gerçekleştirileceği bildirildi.
Toplantıya katılmak isteyen basın mensuplarının kurum kimlik kartlarını ibraz etmeleri gerekecek. Fenerbahçe, gelişmeyi kamuoyuyla paylaşarak toplantıya dair bilgilendirmeyi duyurdu.
Sadettin SaranSportif A.Ş. Başkanlığı görevine getirildi. Yönetim kurulu üyeliklerine ise Ali Gürbüz, Adem Köz ve Alaattin Yavuz Güneş atandı.