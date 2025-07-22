Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu Bugün Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025 sezonu 2. ön eleme turu maçları bugün (22 Temmuz Salı) start alıyor. Devler Ligi’nde 1. ön eleme turu müsabakaları geçtiğimiz hafta sona ererken, ikinci turda 12 farklı karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Temsilcimiz Fenerbahçe’nin de dahil olduğu bu turda, takımlar çift maç eleme sistemiyle 3. ön eleme turuna yükselmek için mücadele edecek.

Bugün oynanacak 10 karşılaşma, çeşitli Avrupa ülkelerinden takımları karşı karşıya getiriyor. 23 Temmuz Çarşamba günü ise 2 maç daha yapılacak. Rövanş maçları ise 29 ve 30 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

22 Temmuz Salı günü oynanacak maçlar şu şekilde:

KuPS Kuopio (Finlandiya) – Kairat (Kazakistan) | 18.00

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) – Kızılyıldız (Sırbistan) | 19.00

Noah (Ermenistan) – Ferencvaros (Macaristan) | 19.00

RFS (Letonya) – Malmö (İsveç) | 20.00

Hamrun Spartans (Malta) – Dinamo Kiev (Ukrayna) | 20.00

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) – Maccabi Tel Aviv (İsrail) | 20.00

Kopenhag (Danimarka) – Drita (Kosova) | 20.00

Viktoria Plzen (Çekya) – Servette (İsviçre) | 20.00

Shkendija (Kuzey Makedonya) – FCSB (Romanya) | 21.00

Slovan Bratislava (Slovakya) – Zrinjski (Bosna Hersek) | 21.15

Lech Poznan (Polonya) – Breidablik (İzlanda) | 21.30

Rijeka (Hırvatistan) – Ludogorets (Bulgaristan) | 21.45

Rangers (İskoçya) – Panathinaikos (Yunanistan) | 21.45

23 Temmuz Çarşamba günü ise iki karşılaşma sahne alacak: