Şampiyonlar Ligi Maçları Dijital Platformlara Geliyor

UEFA, 2027 yılından itibaren başlayacak yeni yayın dönemi için Şampiyonlar Ligi’nin medya haklarını yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor. Küresel çapta erişime sahip dijital platformlar arasında yer alan Netflix’in de ihaleye katılabileceği belirtiliyor.

Yeni model kapsamında Netflix, Disney, Amazon veya DAZN gibi yayın devleri, her Şampiyonlar Ligi turundan bir karşılaşmanın dünya genelindeki ilk yayın hakkını satın alabilecek. UEFA’nın bu sistemle birlikte spor yayıncılığında dijital platformların etkisini artırmayı hedeflediği ifade ediliyor.

UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği’nin ortak girişimi UC3 tarafından yürütülen süreç, 2027–2033 yıllarını kapsayacak. İhale sürecinin 13 Ekim’de başlaması planlanıyor. Kurum kaynakları, bu yeni dönemde yıllık 5 milyar euroya ulaşan medya ve ticari gelir hedeflendiğini aktarıyor. Bu rakam, mevcut yayın döneminde elde edilen 3,3 milyar sterlinlik gelirin oldukça üzerinde.

Yeni yayın modeli, Türkiye dahil birçok ülkede izleyiciler için ek abonelik ücretlerini gündeme getirebilir. Mevcut durumda Şampiyonlar Ligi maçları Türkiye’de TRT ekranlarında izleniyor. Ancak dijital platformların sürece dahil olmasıyla birlikte ücretli izleme modellerinin yaygınlaşabileceği değerlendiriliyor.