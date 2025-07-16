Samsung, Plus Modellerini Kaldırarak Edge Modeline Geçiyor

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un, amiral gemisi cihazları için önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlandığı ileri sürüldü. Sektörde güvenilir sızıntılarıyla bilinen bir kaynağın aktardığına göre şirket, 2026 itibarıyla Plus model cihaz üretimini durdurma kararı aldı.

Uzun yıllardır akıllı telefon ve tablet serilerinde temel, Plus ve Ultra olmak üzere üç model sunan Samsung’un, yeni dönemde Plus seçeneğini rafa kaldıracağı iddia edildi. Ancak markanın ürün gamında yine üç farklı cihaz yer almaya devam edecek.

Söz konusu iddiaya göre Galaxy S26 serisinde Plus model yerine Edge modeli bulunacak. Buna göre Galaxy S26, Galaxy S26 Edge ve Galaxy S26 Ultra modelleri tüketicilerle buluşacak. Edge modelin ultra ince tasarımı ile farklılaşacağı belirtiliyor.

Samsung’un tablet serisinde de benzer bir değişime gideceği ve bu yılın sonunda tanıtılması beklenen Galaxy Tab S11 ailesinde Plus modelin yer almayacağı ifade edildi. Şirket cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gözler önümüzdeki dönem lansmanlarına çevrildi.