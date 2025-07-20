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    Saul Niguez Trabzonspor’da: İspanyol Orta Saha Türkiye’ye Geliyor

    Trabzonspor, Atletico Madrid’in deneyimli orta saha oyuncusu Saul Niguez ile prensipte anlaştı; İspanyol futbolcu pazartesi günü Türkiye’ye gelerek sağlık kontrolünden geçecek.

    Trabzonspor, Atletico Madrid forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Saul Niguez ile prensipte anlaşma sağladı. İspanyol futbolcunun pazartesi günü Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

    Kulüpten alınan bilgilere göre Niguez’in sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi imzaların atılması planlanıyor. Geçtiğimiz sezon Sevilla’da kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, 26 karşılaşmada görev aldı, 1 gol ve 6 asistle katkı sağladı.

    Trabzonspor yönetimi, tecrübeli oyuncunun takıma katılması için hazırlıklarını tamamladı.

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