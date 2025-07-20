Saul Niguez Trabzonspor’da: İspanyol Orta Saha Türkiye’ye Geliyor

Trabzonspor, Atletico Madrid forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu Saul Niguez ile prensipte anlaşma sağladı. İspanyol futbolcunun pazartesi günü Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Kulüpten alınan bilgilere göre Niguez’in sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi imzaların atılması planlanıyor. Geçtiğimiz sezon Sevilla’da kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, 26 karşılaşmada görev aldı, 1 gol ve 6 asistle katkı sağladı.

Trabzonspor yönetimi, tecrübeli oyuncunun takıma katılması için hazırlıklarını tamamladı.