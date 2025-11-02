Pazar, Kasım 2, 2025

Son Dakika

Serdal Adalı’dan Beşiktaş’ın Geçmiş Dönemine Sert Eleştiri: “Kulübün İçinden Geçtiniz”

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, genel kurulda kulübün mali ve idari durumunu değerlendirerek geçmiş yönetimi eleştirdi ve yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.
Özge Tekeli
3 saat önce
0 0
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün idari ve mali genel kurul toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı saat 10.00’da başladı.

Adalı, önceki yönetimi eleştirerek, göreve geldiklerinde Ümraniye tesislerinin mevcut durumunun herkesçe bilindiğini belirtti. “Hepimiz geçmişten kaynaklanan bazı güvensizliklerle karşı karşıyayız. Görevimize odaklandığımız için eleştirilere yanıt vermedik; bu da bazılarını haklı olduklarını düşünmeye itti. Biz göreve geldiğimizde Ümraniye’nin durumu ortadaydı. Kulübün 11 ay boyunca içinden geçildi.” ifadelerini kullandı.

Başkan, yönetim kurulunun çalışmaları için teşekkürlerini iletti ve saha içi performansın beklentilerin altında olduğunu vurguladı. Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarının istenmeyen sonuçlar doğurduğunu, buna karşın kulübün tarihindeki en yüksek gelir projelerini başlattıklarını ve borç ödemelerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Adalı, transfer dönemindeki takım değer artışına dikkat çekerek, mali ve sportif planlamanın adım adım ilerlediğini ifade etti. “Sürecin gerçekliği çerçevesinde beklentileri oluşturduk. Finansal ve ekonomik temelleri sağlamadan sportif büyüme mümkün değil. Önceki dönemde yapılan eleştirilere rağmen bazı transferlerin maliyetini karşılamaya yönelik adımlar atıldı.” dedi.

Başkan, kulübün geçmişten gelen mali yükümlülükler de dahil olmak üzere 9,3 milyar TL ödeme yaptığını ve uyguladıkları finansal projelerle sağlıklı bir gelir-gider dengesine ulaşmayı hedeflediklerini aktardı. Ayrıca kulübün sportif alan dışındaki gelir kaynaklarını çeşitlendirme yönünde önemli adımlar atıldığını belirtti.

