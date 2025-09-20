Sergen Yalçın’dan Beşiktaş Açıklaması: Göztepe Mağlubiyeti Normal

Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu mücadelesinde Göztepe, sahasında Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklama yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının performansını değerlendirdi.

Yalçın karşılaşmanın planlandığı gibi gitmediğini belirterek, “Böyle bir maçtan sonra konuşmak kolay değil. Göztepe oyun anlayışı açısından bizden güçlüydü ve attıkları gollere çalışmamıza rağmen sahada farklı bir tablo oluştu.” ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş’ın oyun temposu ve atletik kapasitesinin şu anda yeterli seviyede olmadığını vurguladı.

Yalçın ayrıca zaman ve sabır gerektiğini belirterek, takımın tam anlamıyla oturmasının ardından toparlanacağını ve daha güçlü bir performans sergileyeceklerini sözlerine ekledi.