SMS grup Efeler Ligi’nde Lig maratonu devam ediyor. Bu hafta oynanacak maçlar ile heyecanın devam edeceği ligde karşılaşmalar ve karşılaşmaların tarihleri açıklandı. Birbirinden zorlu eşleşmelerin gerçekleştiği bu hafta sonunda hangi maçlar var? işte merak edilenler ve eşleşmelerden detaylar.

SMS Grup Efeler Ligi Haftanın Maçları

14 Aralık Cumartesi:

14.00 Fenerbahçe Medicana-Arkas Spor (Burhan Felek Vestel)

18.00 Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

15 Aralık Pazar:

12.30 TÜRŞAD-Ziraat Bankkart (Adilcevaz)

14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Spor Toto (Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu)

14.00 İstanbul Gençlik Spor-RAMS Global Cizre Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

15.00 Altekma-Galatasaray HDI Sigorta (İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

NOT: Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor’un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.