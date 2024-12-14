Hafta sonuna girilmesi ile birlikte Trendyol Süper Lig başta olmak üzere tüm liglerde maçlar oynanmaya başlandı. Maçları takip etmek isteyen ve hangi maçın hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek isteyenler ise internet üzerinden araştırma yapıyor.
Bu konuda en popüler platformlardan bir tanesi olan Sporx TV günün futbol programını yayınladı. Futbol maçlarını izlemek isteyenler için birbirinden farklı kanalda farklı lig maçları ekranlara taşınacak. Peki, 14 Aralık maç programı ne? Bu akşam maçlar var mı? İşte merak edilen tüm soruların yanıtlar.
İşte Sporx TV’de Bugün Programı ile 14 Aralık Maç Programı
|Saat
|Kanal
|Maç
|15:00
|S Sport
|LALIGA World (Futbol)
|15:30
|S Sport
|LALIGA Chronicles (Futbol)
|15:30
|TV 8,5
|Preston North End – Leeds United (EFL Championship 21.H)
|15:30
|TRT Spor
|Spor Bülteni (Futbol)
|16:00
|BeIN Sports 1
|Çaykur Rizespor – Konyaspor (Futbol)
|16:00
|TRT Spor
|Fatih Karagümrük – Boluspor (Futbol)
|16:00
|S Sport
|Espanyol – Osasuna (Futbol)
|17:30
|beIN Connect
|Union Berlin – Bochum (Futbol)
|17:30
|BeIN MAX1
|Mainz 05 – Bayern Münih (Futbol)
|17:30
|TV 8,5
|Cuma Lig Özetleri (Futbol)
|17:30
|beIN Connect
|Augsburg – Bayer Leverkusen (Futbol)
|17:30
|beIN Connect
|Mönchengladbach – Holstein Kiel (Futbol)
|18:00
|BeIN Sports 4
|Liverpool – Fulham (Futbol)
|18:00
|BeIN Sports 3
|Arsenal – Everton (Futbol)
|18:00
|S Sport
|Özetler (Futbol)
|18:00
|TRT Spor
|Aktüel Futbol (Futbol)
|18:00
|TV 8,5
|Middlesbrough – Millwall (EFL Championship 21.H)
|18:00
|BeIN MAX2
|Newcastle United – Leicester City (Futbol)
|18:00
|beIN Connect
|Wolverhampton – Ipswich Town (Futbol)
|18:15
|S Sport
|Mallorca – Girona (Futbol)
|19:00
|TRT Spor
|Sakaryaspor – Iğdır FK (Futbol)
|19:00
|BeIN Sports 1
|Alanyaspor – Gaziantep FK (Futbol)
|19:00
|beIN Connect
|Marsilya – Lille (Futbol)
|20:00
|Bilyoner TV
|Udinese – Napoli (Futbol)
|20:00
|TV 8,5
|Bir Zamanlar (Trabzonspor – Galatasaray Maçları) (Futbol)
|20:15
|S Sport
|Özetler (Futbol)
|20:30
|S Sport
|Sevilla – Celta Vigo (Futbol)
|20:30
|BeIN Sports 4
|St. Pauli – Werder Bremen (Futbol)
|20:30
|BeIN Sports 3
|Nottingham Forest – Aston Villa (Futbol)
|20:45
|TV 8,5
|Heerenveen – PSV Eindhoven (Hollanda Eredivisie 16.H)
|21:00
|BeIN MAX1
|Auxerre – Lens (Futbol)
|21:00
|TRT Spor
|Stadyum (Futbol)
|22:00
|Bilyoner TV
|F. Sittard – Waalwijk (Futbol)
|22:45
|Bilyoner TV
|Juventus – Venezia (Futbol)
|23:00
|S Sport
|Rayo Vallecano – Real Madrid (Futbol)
|23:00
|TRT Spor
|Teknik Analiz (Futbol)
|23:00
|TV 8,5
|Feyenoord – Heracles (Hollanda Eredivisie 16.H)
|23:00
|BeIN Sports 3
|Reims – Monaco (Futbol)
|23:30
|Bilyoner TV
|Sporting CP – Boavista (Futbol)