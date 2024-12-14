Hafta sonuna girilmesi ile birlikte Trendyol Süper Lig başta olmak üzere tüm liglerde maçlar oynanmaya başlandı. Maçları takip etmek isteyen ve hangi maçın hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek isteyenler ise internet üzerinden araştırma yapıyor.

Bu konuda en popüler platformlardan bir tanesi olan Sporx TV günün futbol programını yayınladı. Futbol maçlarını izlemek isteyenler için birbirinden farklı kanalda farklı lig maçları ekranlara taşınacak. Peki, 14 Aralık maç programı ne? Bu akşam maçlar var mı? İşte merak edilen tüm soruların yanıtlar.

İşte Sporx TV’de Bugün Programı ile 14 Aralık Maç Programı