Süper Lig Lideri Galatasaray, Serie A Yıldızını Kadrosuna Katmayı Planlıyor

Galatasaray, devre arası transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Trendyol Süper Lig’de lider konumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, yeni hedefini Serie A’da forma giyen Ademola Lookman olarak belirledi.

Yaz transfer döneminde Victor Osimhen, Leroy Sané ve İlkay Gündoğan gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, benzer kalitede bir takviyeyi devre arasında gerçekleştirmeyi planlıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre kulüp Atalanta forması giyen Ademola Lookman’ı gündemine aldı.

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in, milli takımdan arkadaşı Lookman ile temas kurarak transfer sürecinde aktif rol aldığı öne sürüldü. İddialara göre Osimhen, yakın dostuna Galatasaray hakkında olumlu bilgiler vererek “Burada mutlu olacaksın.” ifadelerini kullandı.

Atalanta formasıyla bu sezon 7 karşılaşmada görev yapan 28 yaşındaki Lookman, toplam 461 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti. Nijerya Milli Takımı’nda ise 32 maçta forma giyen oyuncu, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

2027 yılına kadar Atalanta ile sözleşmesi bulunan Ademola Lookman’ın güncel piyasa değeri 40 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.