Süper Lig’de Milli Ara Sona Eriyor: Maçlar 18 Ekim’de Başlayacak

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun 8. haftası tamamlanmasının ardından başlayan milli ara, 18 Ekim 2025 Cumartesi günü sona erecek. Lig mücadeleleri ara sonrası Konyaspor ile Kocaelispor arasında oynanacak maçla yeniden başlayacak.

Milli ara boyunca Süper Lig’de herhangi bir karşılaşma oynanmayacak. Bu dönemde A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamında iki maç gerçekleştirecek. Ay-Yıldızlılar ilk olarak Bulgaristan’a konuk olacak, ardından Gürcistan’ı Kocaeli’de ağırlayacak. Bulgaristan – Türkiye karşılaşması saat 21.45’te başlarken, Türkiye – Gürcistan maçı 14 Ekim 2025 Salı günü saat 21.45’te oynanacak.

Milli aranın ardından Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak maçların programı ise şöyle belirlendi:

18 Ekim 2025 Cumartesi

14.30 | Konyaspor – Kocaelispor

17.00 | Beşiktaş – Gençlerbirliği

17.00 | Rizespor – Trabzonspor

20.00 | Başakşehir – Galatasaray

19 Ekim 2025 Pazar

14.30 | Kayserispor – Samsunspor

17.00 | Alanyaspor – Göztepe

17.00 | Gaziantep FK – Antalyaspor

20.00 | Fenerbahçe – Karagümrük

20 Ekim 2025 Pazartesi