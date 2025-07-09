T.C. Kimlik Kartıyla Süper Lig Maçlarına Giriş Dönemi Başlıyor

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmalarında, taraftarların stadyumlara erişimini kolaylaştıracak yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonuyla birlikte, çipli T.C. kimlik kartlarının elektronik bilet olarak kullanılabileceğini duyurdu.

2014 yılından bu yana kullanılan elektronik bilet sistemine yönelik yapılan teknik güncellemelerin ardından, kimlik kartlarıyla stadyumlara giriş imkânı sağlanmış olacak. Bu kapsamda taraftarlar, mevcut çipli kimlik kartlarına elektronik biletlerini yükleyerek karşılaşmalara fiziki bilete ihtiyaç duymadan katılım sağlayabilecek.

Yeni uygulamanın, taraftar deneyimini geliştirmeyi ve stadyum giriş süreçlerini hızlandırmayı hedeflediği belirtildi. TFF’nin, ilgili kamu kurumlarıyla yürüttüğü koordinasyon sonucunda alınan bu kararla birlikte elektronik biletleme altyapısı, son teknolojiye uyumlu hale getirildi.

Kulüplerin anlaşmalı oldukları bilet satış firmalarıyla satış ve giriş uygulamalarını belirleme hakkı devam edecek. Bu doğrultuda her kulüp, kendi iç işleyişine uygun düzenlemeleri sürdürebilecek.

Yeni dönemin başlamasıyla birlikte taraftarların kimlik kartlarını biletleme sistemine entegre etmeleri yeterli olacak.