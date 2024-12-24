Fenerbahçe sezona iddialı bir başlangıç yapsa da ilk yarı itibariyle zirvedeki Galatasaray’ın 8 puan gerisinde kaldı. Taraftarın büyük bir tepki gösterdiği tabloya karşı yönetim ise güçlü isimler ile anlaşma sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda rota yeniden Anderson Talisca’ya çevrildi.

Sezon başından beri transfer edilmesi için çalışmaların sürdüğü Talisca için iki kulübün anlaşmaya vardı önü sürüldü. Resmi bir açıklama yapılmasa da güçlü kaynaklarda yer alan son haberlere göre iki kulüp bu sezon ve gelecek sezon için Anderson Talisca’nın kiralık olarak forma giymesi noktasında resmi olarak anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Anderson Talisca’yı Aldı mı?

Fenerbahçe cephesinden konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Farklı kaynaklarda ve Arabistan haber sitelerinde yer alan bilgilerde Anderson Talisca transferi kısa süre içerisinde açıklanacak. Ligin ikinci yarısında forma giymesi beklenen oyuncunun kiralık olarak Fenerbahçe’de forma giyeceği ve tarafların oyuncunun yüksek maaşını ortak bir şekilde karşılayacağı belirtildi.

Talisca’nın Maaşı Ne Kadar?

Yıllık 12 milyon Euro maaş alan Talisca’nın kulüpler arasında yapılan sözleşme kapsamında 6 milyonu Fenerbahçe tarafından karşılanacak. 3 yıllık sözleşmenin imzalanması beklenen Talisca transferinde satın alma opsiyonu da bulunacak ve satın alma opsiyonu 5 milyon Euro olacak.