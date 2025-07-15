TFF, Formalarda Zorunlu Arial Yazı Tipini Kaldırmaya Hazırlanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de yeni sezon öncesinde formalarda kullanılan yazı tipinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Daha önce zorunlu tutulan Arial fontunun kullanımı, gelen yoğun tepkiler üzerine kaldırılacak.

Taraftarlar arasında tartışma yaratan Arial yazı tipi uygulamasına yönelik eleştirilerin ardından, TFF yetkilileri konuyu yeniden değerlendirdi. Federasyonun Genel Sekreteri Abdullah Ayaz’ın girişimleriyle, Arial fontunun zorunlu kullanımına son verilmesi yönünde karar alma aşamasına gelindi.

Önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda bu karar resmiyet kazanacak. Yeni sezon formalarında kullanılacak yazı tipinin hangi font olacağı ise henüz açıklanmadı.