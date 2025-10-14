Salı, Ekim 14, 2025

TFF, Türkiye-Gürcistan Maçının Gelirlerini Gazze’ye Bağışlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerini Gazze’deki insani krize destek amacıyla bağışlama kararı aldı.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
TFF, Türkiye-Gürcistan Maçının Gelirlerini Gazze’ye Bağışlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında yarın oynanacak Türkiye-Gürcistan karşılaşmasının tribün gelirlerini Gazze’de yaşanan insani drama destek olmak amacıyla bağışlayacağını açıkladı.

TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Kocaeli Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak mücadelenin tüm bilet gelirleri Gazze halkına ulaştırılacak. Federasyon, yaptığı duyuruda dünyayı sarsan insanlık dışı olaylara dikkat çekerek, bu süreçte dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Açıklamada ayrıca futbolseverlere çağrıda bulunularak, milli takımın yanında yer almak ve anlamlı desteğe katkı sağlamak amacıyla tribünlerde tek yürek olunması istendi.

Türkiye Futbol Federasyonu, alınan bu kararın hem sportif hem insani açıdan büyük bir anlam taşıdığını belirterek, karşılaşmanın tüm gelirlerinin Gazze’deki mağdur vatandaşlara yardım olarak gönderileceğini bildirdi.

