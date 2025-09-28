TFF ve Proteinocean Arasında 1,5 Yıllık Resmî Sponsorluk Anlaşması İmzalandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sporcu besinleri ve takviye edici gıda sektörünün önde gelen markalarından Proteinocean ile sponsorluk iş birliğine imza attı. Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen törende anlaşma, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Proteinocean CEO’su Selçuk Selvi tarafından duyuruldu.

Protokole göre yüzde yüz yerli sermaye ile faaliyet gösteren Proteinocean, önümüzdeki 1,5 yıl boyunca Türkiye A Millî Futbol Takımı’nın resmi tedarik sponsoru olacak.

Törende konuşan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, yapılan iş birliğinin Türk futbolu adına önemli bir adım olduğunu belirterek, “Millî takımlarımızın başarısına katkı sağlayacak bu anlaşma için Proteinocean’a teşekkür ediyoruz.” dedi.

Proteinocean CEO’su Selvi ise, sporcu besinleri ve fonksiyonel gıdalar konusundaki ürün çeşitliliğiyle millî takımların yanında yer almaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Törenin sonunda, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Selvi’ye üzerinde “10” numara yazılı millî takım forması hediye etti.