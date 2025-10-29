TFF’den Flaş Hamle! Galatasaray-Trabzonspor Derbisine Yabancı Hakem İhtimali Gündemde

Son günlerde gündemi sarsan bahis skandalı, Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) yeni bir adım atmaya yöneltti. 152 hakemin disipline sevk edilmesiyle büyüyen kriz, kamuoyunda hakem kararlarına olan güveni sarsarken, Galatasaray-Trabzonspor derbisi öncesinde yabancı hakem ihtimali yeniden gündeme taşındı.

T24’ün haberine göre federasyon yönetimi kamuoyundaki tepkiler ve “yabancı hakem istiyoruz” çağrılarının ardından özel bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, derbinin yönetiminde yurt dışından bir hakemin görevlendirilmesi seçeneği masaya yatırıldı.

Bu adımın hayata geçmesi durumunda, Süper Lig’de Şubat 2024’te oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından ilk kez bir derbiye yabancı bir hakem atanmış olacak.

Bahis Skandalı Sonrası Süreç

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, toplam 152 hakemin bahis faaliyetlerine karıştığını duyurmuştu. Disipline sevk edilenler arasında Süper Lig’de görev yapan üst klasman hakemlerin de bulunduğu belirtildi. Bu isimler arasında Zorbay Küçük, Muhammed Selim Özbek, Melih Kurt, Yunus Dursun, Seyfettin Alper Yılmaz, Mehmet Ali Özer ve Egemen Artun’un yer aldığı bildirildi.

Skandalın ardından kamuoyunda oluşan güven kaybını gidermek isteyen federasyonun, derbi öncesinde yabancı hakem kararını değerlendirerek Türk futbolunda yeni bir sürece kapı aralayabileceği ifade ediliyor.

Derbi Öncesi Gözler TFF’de

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik karşılaşmada nasıl bir hakem görevlendirmesi yapılacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Federasyonun, Süper Lig’de adil yönetim anlayışını güçlendirmek ve kamuoyundaki tepkileri yatıştırmak amacıyla bu adımı atabileceği belirtiliyor.