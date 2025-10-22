Trabzonspor, Inter Miami’nin Genç Orta Sahası Benjamin Cremaschi’ne Talip Oldu

Süper Lig’de başarılı bir grafik çizen Trabzonspor, ocak transfer dönemine yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Karadeniz ekibi, Inter Miami forması giyen genç orta saha oyuncusu Benjamin Cremaschi için resmi adım atmayı planlıyor.

Lionel Messi ile aynı takımda oynayan Cremaschi, kısa süre içinde hem MLS hem de Avrupa kulüplerinin scoutlarının ilgisini çekti. Orta sahadaki fiziksel dayanıklılığı ve pas yeteneğiyle öne çıkan futbolcu, sezon başında Parma’ya kiralanmış olsa da U20 Dünya Kupası nedeniyle Serie B temsilcisiyle henüz resmi maça çıkmadı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Cremaschi’nin yüksek enerjisi ve oyun kurma becerilerinin mevcut kadroya katkı sağlayabileceğini belirtti. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri yaklaşık 5 milyon euro olarak kaydediliyor ve Miami ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Kulüp yetkilileri, Cremaschi için ocak ayında resmi teklifi sunmayı planlıyor.